Пьяный американец… напал на бизона

Весьма необычный инцидент произошел в американском национальном парке Йеллоустоун в штате Айдахо. О нем поведали местные смотрители.

Сообщается о том, что пьяный 40-летний мужчина, который приехал сюда погулять, зачем-то напал на бизона.

Дебошир пнул животное, после чего был задержан.

Говорится: «Кларенс Йодер преследовал стадо бизонов и ударил бизона по ноге. Он был задержан и обвинен в нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность при приближении к дикому животному».

При этом, как уточняется, в результате столкновения с бизоном мужчина получил леёгкие травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Данное нарушение может повлечь за собой штраф до пяти тысяч долларов и шесть месяцев тюремного заключения.

Мужчина при этом не признал себя виновным.

Ранее ученые узнали о мышах кое-что необычное.