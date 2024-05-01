Пьяный американец… напал на бизона

Весьма необычный инцидент произошел в американском национальном парке Йеллоустоун в штате Айдахо. О нем поведали местные смотрители.
Сообщается о том, что пьяный 40-летний мужчина, который приехал сюда погулять, зачем-то напал на бизона.
Дебошир пнул животное, после чего был задержан.
Говорится: «Кларенс Йодер преследовал стадо бизонов и ударил бизона по ноге. Он был задержан и обвинен в нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность при приближении к дикому животному».
При этом, как уточняется, в результате столкновения с бизоном мужчина получил леёгкие травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Данное нарушение может повлечь за собой штраф до пяти тысяч долларов и шесть месяцев тюремного заключения.
Мужчина при этом не признал себя виновным.
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