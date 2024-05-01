Норвегия увеличит свою помощь для Украины

Норвегия решила увеличить свою помощь для Украины во время войны. Об этом поведал премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Чиновник сказал: «Мы увеличим поддержку Украины в 2024-м году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)».

Он добавил: «Это означает, что общая сумма помощи со стороны Норвегии в рамках Нансеновской программы в этом году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)».

Глава правительства также сказал, что данное решение было принято из-за того, что это касается безопасности и стабильности в Европе и Норвегии в том числе.

Уточняется, что 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдет на гражданскую программу.

Ранее мы писали, что ВСУ уже получают оружие из нового пакета США.