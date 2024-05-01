Польша попросила у США ядерное оружие

Польша официально запросила размещение американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear sharing. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в эфире польского телевидения во вторник, 30 апреля.

«Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия и Польша заявила о своей готовности к участию в этой программе», — сказал он.

Напомним, Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие.