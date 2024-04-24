Андрей Лунин: Вратарь сборной Украины может перейти в топ-клуб АПЛ

Андрей Лунин уже этим летом покинет мадридский Реал и переедет в английскую Премьер-лигу. В этом уверяет издание Todofichajes.

Журналисты узнали, что вратарь принял решение покинуть Мадрид, несмотря на действующий до 2025 года контракт.

Причиной такого решения стали деньги. Украинец полностью доволен жизнью в столице Испании, нравится игра вратаря и руководству, и тренерскому штабу. Андрею предложили продлить соглашение на лучших условиях, но тот отказался, поскольку существует неопределенность в том, какую он роль будет играть по возвращении Тибо Куртуа.

Поскольку в Реале не желают терять украинца бесплатно после окончания контракта, то попытаются продать его уже этим летом.

Отмечается, что основным кандидатом является английский Манчестер Юнайтед, заинтересованный в трансфере Лунина и готовый предложить вратарю лучшие финансовые условия, чем ему предлагают в Мадриде.

Отметим, что Лунин в этом сезоне провел за Реал 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Напомним, лидер сборной Украины заинтересовал сразу два европейских гранда.