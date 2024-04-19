Демократы обещают поддержать инициативу Джонсона о помощи Украине и Израилю

В эту субботу, 20 апреля, в США должно состояться голосование по законопроектам, содержащим помощь Украине, Израилю и Тайваню. Его должны также поддержать демократы Палаты представителей. Об этом заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, в субботу Палата проведет серию голосований по пакету помощи, а Сенат примет его на рассмотрение на следующей неделе.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что законопроект о национальной безопасности выйдет на финишную прямую. Это не пакет внешней помощи Джонсона. Это американский пакет внешней помощи с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере национальной безопасности», — заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Следует заметить, что спикеру Джонсону для одобрения плана помощи понадобятся голоса демократов. Это связано с тем, что ультраконсерваторы в Палате представителей Свободы ранее заявили, что будут голосовать против процедурного мероприятия, чтобы начать его обсуждение.

Напомним, стало известно, что Украина может получить от США по инициативе Джонсона.