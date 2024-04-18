Северная Корея создает биологическое оружие, — The Sun

Северная Корея создает микробные спреи и устройства, способные распространять смертельные заболевания, такие как оспа и сибирская язва. Об этом в среду, 17 апреля, сообщило The Sun, ссылаясь на разведку США.

В частности, в отчете Государственного департамента США говорится, что КНДР имеет целенаправленную наступательную программу биологического оружия на национальном уровне.

«Пхеньян, вероятно, способен применить ядовитые вещества в распылителях и впрыскивающих устройствах», — говорится в отчете.

Несколько экспертов Государственного департамента США, следящих за соблюдением иностранными правительствами правил по вооружениям, предупредили, что биологическое оружие, над которым работают в Северной Корее, может оказаться опаснее ядерного.

«Северная Корея имеет биологическое оружие в своем арсенале с 1960-х годов, так что КНДР с большей вероятностью применит биологическое оружие, чем ядерное», — пишет газета со ссылкой на экспертов.

The Sun пишет, что наибольшее беспокойство вызывает то, что Северная Корея имеет промышленные мощности для массового производства этого оружия и его дальнейшего распространения с помощью ракет, дронов, самолетов и распылителей.

«В то время как ядерные программы можно отслеживать по количеству ядерных испытаний и успеху ракетных испытаний, создание оружия и выращивание патогенных микроорганизмов может оставаться невидимым за закрытыми дверями. Более того, оборудование, используемое для производства биологического оружия, часто имеет двойное предназначение для сельского хозяйства, что делает внешний мониторинг и проверку практически невозможными», — говорится в отчете Госдепа США.

Напомним, США хотят, чтобы Китай помог «приструнить» КНДР.