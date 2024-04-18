Очень страшное кино 6 (2025): съемки стартовали

Число погибших в Чернигове продолжает расти. Есть пропавшие
В Киеве могут ввести графики отключений света
ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Число погибших в Чернигове резко возросло
В Крыму сообщили о взрывах на военном аэродроме
Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову. Есть погибшие
Закон о мобилизации в Украине опубликован
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 456 050 солдат
В работе Monobank снова произошел сбой
В Минобороны сделали заявление о повторной ВВК для людей с инвалидностью