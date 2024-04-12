Норвегия может передать Украине более 20 самолетов F-16. Но есть нюанс

В рамках коалиции истребителей F-16 Норвегия готовится передать Украине 22 американских истребителя. Большая часть из них находится в пригодном к использованию состоянии. Об этом сообщает Nettavisen.

По данным издания, Норвегия получила разрешение от США на передачу Украине 22 истребителей F-16, а также

— двигателей;

— вспомогательных материалов;

— тренажеров;

— запчастей;

— и другого соответствующего оборудования.

Однако не все из этих 22 истребителей полностью исправны — часть может использоваться для запчастей и ремонта других самолетов.

Nettavisen пишет, что пригодными для полета являются 12 самолетов F-16, которые Норвегия планировала продать американской компании Draken International.

«Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, зато будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины», — пишет издание.

Напомним, украинские пилоты завершают обучение на F-16.