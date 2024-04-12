В ООН сказали, сколько украинцев будут нуждаться в гумпомощи

Из-за непрерывной агрессии России, в этом году около 40% населения Украины будут нуждаться в гуманитарной помощи. Об этом в четверг, 11 апреля, заявила постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совбеза ООН.

Она отметила, что Британия продолжает поддерживать Украину.

«С начала полномасштабного вторжения России, международное сообщество объединилось в поддержку народа Украины. С февраля 2022 года Великобритания выделила более 350 миллионов фунтов стерлингов гуманитарной помощи, чтобы поддержать усилия ООН, международных и местных неправительственных организаций, направленные на помощь оказавшимся людям в зоне боевых действий», — добавила Вудворд.

С каждым новым обстрелом все больше украинцев остаются без крова и нуждаются в помощи и убежище в условиях мороза. По оценкам международных экспертов, 14,6 миллиона человек в Украине сегодня нуждаются в гуманитарной помощи, но их количество может возрасти.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Европейская Комиссия выделила 926 млн. евро на программы гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от войны в Украине. Из этого финансирования 860 млн евро было выделено на гуманитарные программы в пределах Украины и 66 миллионов евро в поддержку сбежавших в соседнюю Молдову беженцев.

Напомним, в ООН сообщили, сколько денег требуется выделить в 2024-м году на гуманитарные нужды.