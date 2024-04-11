Украинские пилоты завершают обучение на F-16

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США и Дании находится на завершающем этапе. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш на брифинге в четверг, 11 апреля.

«Сейчас у нас проходят обучение сразу несколько групп, несколько подготовительных этапов — на завершающих этапах, в том числе пилоты, проходящие подготовку в Дании и США», — заявил он.

Евлаш уточнил, что пилоты уже тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине: «Отрабатывают удары по малоразмерным целям, в том числе таким, как „шахеды“, и таким, как крылатые и управляемые авиационные ракеты».

При этом он в очередной раз отказался говорить о возможных сроках поставок в Украину F-16.

«Наши партнеры не многословны. Все, что касается F-16, проводится за закрытыми дверями. И о сроках мы не говорим. Определенная стратегическая неопределенность дает нам момент для внезапности и неожиданного удара», — добавил Евлаш.

Напомним, Греция может передать Украине свои F-16.