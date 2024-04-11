На одном из французских заводов произошла утечка радиации

Во французском городе Кольмар на востоке страны произошло ЧП. На местном металлургическом заводе случилась утечка радиации.

Ее подтверждают местные власти.

Известно, что накануне вечером предприятие ADF заявило, что не может остановить аппарат по проверке сварных швов, испускающий гамма-излучение.

Сегодня же, в четверг, 11 апреля, территория на 130 метров вокруг завода оставалась оцепленной.

Впрочем, людей уверяют, что какие-либо риски заражения исключены.

Однако, при этом, всех сотрудников эвакуировали из здания.

Мэр Кольмара Эрик Страуманн сообщил, что около 15 жителей прилегающей к заводу улицы были эвакуированы, но заверил, рисков заражения и распространения радиации нет.

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