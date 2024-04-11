Война в Украине: ситуация на фронтах на 11 апреля

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 11 апреля.

За минувшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

Противник нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Прошлой ночью россияне нанесли очередной массированный удар по нашей стране, применив крылатые ракеты и БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО 37 из 40 БпЛА были уничтожены. Информация о ракетах уточняется.

За прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спирное, Верхнекаменское, Ивановка, Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердичи, Нетайлово, Красногоровка, Константиновка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Указывается, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 3 атаки россиян у населенного пункта Терны Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону украинских войск.

Известно, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 23 атаки России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области, где противник пытался выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 6 атак россиян у населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Украинцам поведали, что на Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где Россия при поддержке авиации 16 раз пыталась прорвать оборону ВСУ.

Военные поведали, что на Ореховском направлении противник 1 раз атаковал позиции украинских военных в районе Старомайорского Донецкой области.

Кроме этого, на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки противник совершил 6 безуспешных атак на позиции ВСУ.

Также за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 450 890 солдат.