В Украину идет похолодание: синоптики озвучили точную дату

В Украине немного похолодает. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни.

Эксперты небесной канцелярии сообщают о том, что в четверг, 11 апреля, в нашей стране будет без осадков, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 7-12, днем в западных, Винницкой, большинстве северных областей и на побережье морей 18-23 тепла, а на остальной территории плюс 22-27.

В Киеве завтра должно быть сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью около 10 тепла, а днем плюс 20-22.

Информируется, что в пятницу, 12 апреля, в Украине тоже будет преимущественно без осадков. Впрочем, как уточняется, днем в восточных, юго-восточных областях и в Крыму ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 7-12, в северных, Волынской и Ровенской областях 5-10 тепла, днем плюс 14-19, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму 20-25 тепла. В Карпатах ночью 3-8 тепла, а днем плюс 7-12.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 7-9, а днем 16-18 тепла.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжают фиксировать температурные рекорды.