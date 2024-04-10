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Новости > Rheinmetall передаст Украине 20 БМП Marder

Rheinmetall передаст Украине 20 БМП Marder

Агата Кловская
10.04.24 14:41
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Rheinmetall передаст Украине 20 БМП Marder

Немецкая компания Rheinmetall передаст Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Заказ был размещен в марте 2024 года и имеет стоимость в середине двузначного числа миллионов евро. Поставка новой партии запланирована на 2024 год», — говорится в сообщении.

К настоящему времени Rheinmetall уже передал Вооруженным силам Украины трехзначное количество Marder в рамках прямых поставок и программ циркулярного обмена.

Заказанная версия 1A3 Marder будет оснащена встроенными лазерными дальномерами, которые позволяют эффективно и точно уничтожать цели.

Компания уже поставила первые 20 таких боевых машин Украине по поручению правительства Германии в марте 2023 года. С тех пор было поставлено еще несколько партий, каждая из которых имела двузначное количество.

Напомним, Германия передала Украине вертолеты и ракеты для ПВО.

Тэги: Германия, Украина, Rheinmetall, БМП Marder

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