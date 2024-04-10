Польша планирует отменить выплаты для украинских беженцев

Правительство Польши планирует отменить часть выплат для украинских беженцев с 1 июля 2024 года. Об этом говорится в проекте закона на сайте польского правительства.

Новый законопроект предусматривает:

— отмена одноразовой денежной помощи вновь прибывшим беженцам в размере 300 злотых (2945 гривен);

— изменение системы оплаты проживания и питания в коллективных центрах. Беженцы могут обязать оплачивать свое пребывание по выплате по программе «800+»;

— прекращение поддержки финансирования фотографирования при оформлении документов;

— отмена программы «40+» для владельцев жилья, которые бесплатно приютили у себя дома до 10 беженцев из Украины.

При этом сохранится ряд предварительных механизмов помощи украинским беженцам:

— срок легального пребывания на территории Польши для людей со статусом PESEL UKR;

— временное использование помещений для коллективного проживания граждан Украины;

— срок действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, выданные гражданам Украины и срок действия которых истек после 24 февраля 2022;

— продолжение доступа к социальным программам;

— доступ к рынку труда для украинцев;

— продление срока, когда врачи, стоматологи, медсестры и акушерки из Украины могут получить разрешение на работу по специальности по упрощенной процедуре.

Также планируется изменения в части обязанности детей из Украины посещать систему польского образования и в сфере признания квалификаций, в частности психологов.

Напомним, Польша готовит «революционные» изменения в помощи беженцам из Украины.