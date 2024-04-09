На Волыни маршрутка протаранила блокпост. Есть пострадавшие

Сегодня утром вблизи Луцка водитель маршрутки врезался в блокпост. Известно о трех пострадавших в результате аварии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечают в ведомстве, за рулем автомобиля Mercedes Sprinter находился житель Ровенской области. Предварительно водитель заснул за рулем.

«В результате аварии травмировался один полицейский и доброволец ДФТО. Также пострадала пассажирка транспортного средства. Всех доставили в больницу на обследование», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка.

Напомним, на Закарпатье автомобиль сбил пограничника на блокпосту.