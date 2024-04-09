Длинные руки ГУР добрались и до Балтийского моря? Там выведен из строя ракетный корабль «Серпухов»

В России выгорел ракетный корабль «Серпухов»: внутри полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В ГУР сообщили, что 7 апреля на территории военно-морской базы России в городе Балтийск Калининградской области, в результате пожара выведен из строя ракетный корабль «Серпухов».

В разведке отметили, что это российское судно проекта 21631 «Буян-М», спущенное государством-агрессором на воду в 2015 году.

По данным разведки, восстановление боеспособности «Серпухова» потребует длительного времени.

«Серпухов» до конца 2016 года был в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ.



Он оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет «Оникс», в перспективе 3M22 «Циркон», а также «Калибр», что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.



Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 «Универсал» и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 «Дуэт» с двумя шестиствольными вращающимися пушками. Судно также вооружено двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 «Гибка», двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.

Напомним, ВСУ атаковали «Нептуном» корабль «Константин Ольшанский», захваченный в 2014 году в Крыму.