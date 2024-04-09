В ЕС оценили перспективу создания собственной армии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил перспективы создания собственной армии в регионе в ближайшем будущем. Заявление прозвучало в Брюсселе на международном форуме.

Чиновник сказал: «Государства – это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику».

По его словам, многие европейские лидеры предупреждали Еврокомиссию о своем несогласии с передачей полномочий в области обороны в ведение европейских институтов.

Он отметил: «Они не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало».

Жозеп Боррель сообщил, что есть огромный потенциал сотрудничества между государствами-членами в сфере обороны, но сохраняются также и опасения и стремление обеспечить в первую очередь собственный оборонный комплекс в отдельно взятом государстве.

Так, позитивным примером он назвал создание Европейского фонда мира, из которого ЕС, в том числе, оплачивает часть расходов на поставки вооружения и боеприпасов Украине, а также подготовку украинских военных.

Кроме этого говорится: «Возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого. Чтобы сдержать противника, нам необходимы средства».

Резюмируется, что для достижения сильных оборонных способностей ЕС необходим оборонный механизм, для финансирования которого возможны общие долговые обязательств стран-членов.

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