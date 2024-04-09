В Париже объяснили, почему нельзя вести диалог с РФ

После дискуссий и переговоров с российскими официальными лицами Россия обнародует лживые коммюнике поэтому не в интересах Франции дискутировать с представителями официальной Москвы. Об этом сказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в совместном интервью France24 и RFI.

Сежурне заявил, что возобновление диалога с Москвой, «возможно, однако сначала нужно установить доверие, и, возможно, прежде всего увидеть развитие событий на фронте в Украине».

«Пока этого нет», — констатировал глава французского МИД.

Напомним, Франция ожидает, что Китай направит России очень четкие сигналы из-за войны в Украине.