Синоптики обещают, что погода основательно порадует украинцев в ближайшие дни

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 10 апреля, в нашей стране будет без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, Ночью ожидается 7-12 тепла, а днем плюс 21-26. В Карпатах, Крыму и на побережье морей прогнозируется 17-22 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью в районе плюс 10, а днем 24-26 тепла.

Эксперты небесной канцелярии информируют, что в четверг, 11 апреля, в Украине будет без осадков, только днем в Карпатах пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, на юге страны северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 8-13, а днем 21-26 тепла. В северных областях плюс 18-23.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 10-12, а днем 20-22 тепла.

Ранее стало известно, какой будет погода в Украине до конца весны и летом.