Белый дом обвинил Конгресс в потере позиций Украиной на линии фронта

Бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки приводит к тому, что Украина теряет позиции на линии фронта. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«За последние несколько недель, несколько месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это — из-за бездействия Конгресса», — подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, США должны продолжать оказывать Украине помощь, как это было с начала полномасштабного вторжения.

Пресс-секретарь напомнила, что украинские защитники борются за свободу Украины и за демократию, а также против агрессии российского диктатора Владимира Путина.

«Мы знаем, что происходит, если не остановить диктатора. Если спикер Джонсон (спикер Палаты представителей Майк Джонсон) внесет на рассмотрение законопроект о национальной безопасности (с помощью Украине на 60 млрд долларов), мы знаем, что он получит подавляющую поддержку», — добавила она.

Напомним, голосование в Конгрессе США по помощи Украине могут снова отложить на несколько недель.