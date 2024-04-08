Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Греция может передать Украине свои F-16, — СМИ

Греция может передать Украине свои F-16, — СМИ

Александр Панько
08.04.24 15:24
153
Греция может передать Украине свои F-16, — СМИ

Украина может получить до 32 истребителей F-16 от Греции. Об этом накануне сообщило местное издание News Break.

Указано, что самолеты могут быть переданы в пределах перевооружения греческой армии. В общей сложности Греция планирует продать 108 истребителей разного типа, подлежащих выведению из эксплуатации — 32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000 и 33 единицы F-4E.

При этом отмечается, что стоимость 108 истребителей может составить от, примерно, 2 млрд до 2,5 млрд евро.

«Совершенно другой случай — 32 F-16C/D Block 30, передача которых Украине считается почти неизбежной. Напомним, за время службы истребители этого типа получили две конструктивные модернизации и на сегодняшний день, в среднем, потратили около 60% своего конструктивного ресурса», — говорится в статье.

По мнению журналистов, нельзя оценить, куда пойдут 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 — нового строительства, а остальное — модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM.

«Логическими вариантами являются передача Украине или продажа Индии, разумеется, с одобрения Франции», — пишет издание.

Напомним, украинские пилоты заканчивают обучение на истребителях F-16 в Дании и США. Появление самолетов в Украине станет неожиданностью для врага.

Тэги: Украина, Греция, F-16, истребители

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.04.24 16:51

Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

08.04.24 16:16

В НАТО рассказали, какую угрозу для Молдовы может представлять Россия

08.04.24 15:45

Россия свернула крупнейший газовый проект из-за санкций США, — Reuters

08.04.24 14:40

Стали известны детали удара ГУР по аэродрому Ейска

08.04.24 14:19

Стало известно, где Германия будет искать системы Patriot для Украины

08.04.24 13:58

Война в Украине: Китай рассказал о контактах с Киевом и Москвой

08.04.24 13:41

В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ

08.04.24 13:09

В Житомирской области оккупанты попали в инфраструктуру. Есть угроза загрязнения воздуха

08.04.24 12:40

В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России

08.04.24 16:51

Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

08.04.24 14:40

Стали известны детали удара ГУР по аэродрому Ейска

08.04.24 13:09

В Житомирской области оккупанты попали в инфраструктуру. Есть угроза загрязнения воздуха

08.04.24 12:40

В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России

08.04.24 11:40

Россияне снова расстреляли украинских военнопленных. Омбудсмен обратился к ООН и МККК

08.04.24 10:27

Буданов рассказал, когда оккупанты усилят свое наступление

08.04.24 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 448 400 солдат

05.04.24 14:24

Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине

05.04.24 11:46

На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники

05.04.24 11:19

Экс-нардепу Онищенко вынесли суровый приговор

02.04.24 05:01

Американцы развенчали популярный миф о яйцах

02.04.24 03:46

Стало известно, сколько должны весить люди в разном возрасте

04.04.24 11:05

Элеонора Шкода: подельница «теневиков» из «батальона Монако», вместо ареста, пошла на повышение, - СМИ

02.04.24 07:14

Популярный диетолог поведала, как не переедать во время обеда

02.04.24 10:43

Украина имеет дроны, летящие на 1000 км, — Федоров

02.04.24 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 443 660 солдат

03.04.24 16:10

Ученые рассказали, как коронавирус «гробит» сердце

02.04.24 02:49

Британцы назвали причины ускоренного старения мозга

02.04.24 00:07

Ученые озвучили простое правило хорошего сна

03.04.24 15:27

Американцы озвучили диету для психического здоровья

Фото и Видео
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники
На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.