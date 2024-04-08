Греция может передать Украине свои F-16, — СМИ

Украина может получить до 32 истребителей F-16 от Греции. Об этом накануне сообщило местное издание News Break.

Указано, что самолеты могут быть переданы в пределах перевооружения греческой армии. В общей сложности Греция планирует продать 108 истребителей разного типа, подлежащих выведению из эксплуатации — 32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000 и 33 единицы F-4E.

При этом отмечается, что стоимость 108 истребителей может составить от, примерно, 2 млрд до 2,5 млрд евро.

«Совершенно другой случай — 32 F-16C/D Block 30, передача которых Украине считается почти неизбежной. Напомним, за время службы истребители этого типа получили две конструктивные модернизации и на сегодняшний день, в среднем, потратили около 60% своего конструктивного ресурса», — говорится в статье.

По мнению журналистов, нельзя оценить, куда пойдут 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 — нового строительства, а остальное — модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM.

«Логическими вариантами являются передача Украине или продажа Индии, разумеется, с одобрения Франции», — пишет издание.

Напомним, украинские пилоты заканчивают обучение на истребителях F-16 в Дании и США. Появление самолетов в Украине станет неожиданностью для врага.