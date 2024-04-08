Война в Украине: Китай рассказал о контактах с Киевом и Москвой

Китай продолжает следить за ситуацией в Украине. О том, что происходит, поведал официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат прокомментировал возможность контактов официальных лиц Пекина и Киева, аналогичных визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай.

Он сказал: «Мы продолжим по-своему содействовать мирным переговорам, а также поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину, чтобы способствовать скорейшему политическому разрешению украинского кризиса».

Подчеркивается, что Китай всегда был привержен тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса.

Ранее Китай сделал очередное заявление о войне в Украине.