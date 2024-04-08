Стали известны детали удара ГУР по аэродрому Ейска

Беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины по уточненным данным повредили 5 апреля семь российских самолетов на аэродроме в российском Ейске. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Собеседник издания отметил, что охрана аэродрома осуществлялась силами 726 учебного центра 51 дивизии ПВО РФ. Для отражения атаки были использованы зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С и стрелковое оружие.

«Впрочем, пяти украинским „птичкам“ удалось прорвать плотную оборону и преодолеть попытки подавления средствами РЭБ», — рассказал он.

В результате атаки поражены с разными степенями повреждения семь российских самолетов. Из них четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЕ-200. Также, по данным издания, уничтожена дизельная подстанция аэропорта.

Напомним, на днях в России гремели взрывы в городах с аеродромами.