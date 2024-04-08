В Житомирской области оккупанты попали в инфраструктуру. Есть угроза загрязнения воздуха

В Звягельской общине Житомирской области в результате атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры. Местных жителей предупредили об угрозе загрязнения воздуха и переводе школ в дистанционный формат обучения. Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram и Звягельский городской совет.

Отмечается, что в ходе атаки силам и средствам противовоздушной обороны области удалось сбить часть шахедов.

По предварительной информации жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет.

«В настоящее время существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами», — сообщают в Звягельском городском совете.

В частности, комиссией ТЭБНС было принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования.

«О заведениях дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать очередные группы», — говорится в сообщении.

Позже Бунечко в эфире «Радио Свобода» заявил, что загрязнение воздуха в результате ночного удара по объекту инфраструктуры Житомирской области не фиксируют. Меры, которые были введены в Звягельской общине «превентивные».

Как отметил Бунечко, удар был нанесен около 02:35. Пострадавших в результате обстрела нет.

«То, что вы сказали, что Звягельским городским советом рекомендовано сегодня не выходить на улицу и принято решение о дистанционном обучении для детей — это больше „превентивная мера“ и проверка нас на то, можем ли мы работать в условиях возможной эскалации. Сейчас прямой угрозы нет, сейчас работает уже оперативно-следственная группа для установления и фиксации преступлений России против мирной инфраструктуры страны», — добавил глава ОГА.

Бунечко отметил, что загрязнение, которое может нести опасность населению, не фиксируется. Вместе с тем в регионе работает экологическая инспекция для того, чтобы установить и успокоить граждан.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по ДнепроГЭС.