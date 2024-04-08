Израиль выводит войска с юга Газы. В США отреагировали

Армия обороны Израиля прекращает активное наземное вторжение и выходит с юга Сектора Газа. Об этом 7 апреля сообщило издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что на месте осталась лишь одна израильская армейская бригада, задача которой — безопасность коридора, связывающего юг Израиля с побережьем Сектора Газа.

Вывод войск произошел через четыре месяца после начала боев в районе города Хан-Юнис и через полгода после того, как движение ХАМАС совершило нападение на Израиль.

В то же время ЦАХАЛ держит северную и центральную Газы отрезанными от юга.

Выход военных Израиля из южной части сектора Газа производится для переоснащения личного состава, а также для его отдыха и это необязательно указывает на любые новые операции. Об этом заявил телеканалу ABC координатор Белого дома в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

«Они (израильские войска) находятся в местах боевых действий четыре месяца, и мы получаем сообщение о том, что они устали, что их необходимо переоснастить», — сказал он.

Кирби отметил, что «трудно сказать, что именно сейчас там происходит».

«Насколько мы понимаем и? судя по их публичным заявлениям, на самом деле речь идет об отдыхе и переоснащении войск... Это необязательно свидетельствует о будущей новой операции этих войск», — добавил координатор Белого дома в сфере нацбезопасности.

Напомним, жертвами войны в Секторе Газа стали уже 33 091 человек.