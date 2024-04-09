Ученые бьют тревогу: из-за людей могут исчезнуть большинство видов птиц

Международная группа экспертов из Финляндии, Дании, Великобритании и Испании сообщила печальную новость. Из-за людей в мире могут исчезнуть большинство видов птиц.

По их словам, большинство пернатых страдает от давления людской среды.

Оказалось, что только 22% видов птиц во всем мире хорошо приспособились к жизни рядом с людьми в городских ландшафтах.

При этом, увы, для остальных 78% пернатых соседство с человеком ведет к снижению численности, что особо тревожно в отношении исчезающих видов пернатых.

Указывается, что сейчас к таким относится 14% из 11 тысяч видов птиц.

Руководитель исследования, доктор Эмма-Линна Марьянкангас сообщает: «Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, а также виды, численность которых сокращается, менее терпимы к размножению в средах обитания, где доминирует человек».

Она добавила: «Например, обитающий только в тропических лесах северо-восточной Австралии крапивник очень плохо переносит антропогенное давление».

Резюмируется, что среди наиболее чувствительных к человеческому воздействию видов пернатых оказались дупель в Европе, западноафриканский красноногий пастушок в Африке и тонкоклювый жаворонок, живущих в Азии.

Ранее ученые провели занимательный эксперимент с попугаями.

Также биологи узнали о птицах нечто любопытное.