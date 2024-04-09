Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые бьют тревогу: из-за людей могут исчезнуть большинство видов птиц

Ученые бьют тревогу: из-за людей могут исчезнуть большинство видов птиц

Александр Панько
09.04.24 01:09
148
Ученые бьют тревогу: из-за людей могут исчезнуть большинство видов птиц

Международная группа экспертов из Финляндии, Дании, Великобритании и Испании сообщила печальную новость. Из-за людей в мире могут исчезнуть большинство видов птиц.

По их словам, большинство пернатых страдает от давления людской среды.

Оказалось, что только 22% видов птиц во всем мире хорошо приспособились к жизни рядом с людьми в городских ландшафтах.

При этом, увы, для остальных 78% пернатых соседство с человеком ведет к снижению численности, что особо тревожно в отношении исчезающих видов пернатых.

Указывается, что сейчас к таким относится 14% из 11 тысяч видов птиц.

Руководитель исследования, доктор Эмма-Линна Марьянкангас сообщает: «Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, а также виды, численность которых сокращается, менее терпимы к размножению в средах обитания, где доминирует человек».

Она добавила: «Например, обитающий только в тропических лесах северо-восточной Австралии крапивник очень плохо переносит антропогенное давление».

Резюмируется, что среди наиболее чувствительных к человеческому воздействию видов пернатых оказались дупель в Европе, западноафриканский красноногий пастушок в Африке и тонкоклювый жаворонок, живущих в Азии.

Ранее ученые провели занимательный эксперимент с попугаями.

Также биологи узнали о птицах нечто любопытное.

Тэги: ученые, мир, наука, птицы

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.04.24 06:18

Найдена взаимосвязь между группой крови матери и красотой ее ребенка

09.04.24 05:03

Ученые узнали о беге кое-что очень неожиданное

09.04.24 04:42

Ученые дали совет супружеским парам… выпивать вместе

09.04.24 03:21

Правило Бергмана: ученые узнали о динозаврах кое-что странное

09.04.24 02:20

Озвучен главный секрет крепкого брака

09.04.24 00:01

Обнаружены бактерии, которые снижают риск проблем с сердцем

08.04.24 23:54

Внук Манделы ополчился на Байдена и Трампа

08.04.24 16:51

Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

08.04.24 16:16

В НАТО рассказали, какую угрозу для Молдовы может представлять Россия

08.04.24 16:51

Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

08.04.24 14:40

Стали известны детали удара ГУР по аэродрому Ейска

08.04.24 13:09

В Житомирской области оккупанты попали в инфраструктуру. Есть угроза загрязнения воздуха

08.04.24 12:40

В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России

08.04.24 11:40

Россияне снова расстреляли украинских военнопленных. Омбудсмен обратился к ООН и МККК

08.04.24 10:27

Буданов рассказал, когда оккупанты усилят свое наступление

08.04.24 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 448 400 солдат

05.04.24 14:24

Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине

05.04.24 11:46

На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники

05.04.24 11:19

Экс-нардепу Онищенко вынесли суровый приговор

04.04.24 11:05

Элеонора Шкода: подельница «теневиков» из «батальона Монако», вместо ареста, пошла на повышение, - СМИ

02.04.24 07:14

Популярный диетолог поведала, как не переедать во время обеда

02.04.24 10:43

Украина имеет дроны, летящие на 1000 км, — Федоров

02.04.24 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 443 660 солдат

03.04.24 16:10

Ученые рассказали, как коронавирус «гробит» сердце

04.04.24 14:08

Обнаружена связь между ставками на спорт и пьянством

03.04.24 15:27

Американцы озвучили диету для психического здоровья

03.04.24 15:07

Создан чудо-препарат для восстановления слуха

03.04.24 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 444 370 солдат

03.04.24 14:29

Философ объяснил, почему мы видим пикантные сны

Фото и Видео
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники
На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.