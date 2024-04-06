Сато: через 500 лет у всех жителей Японии будет одна и та же фамилия

Через 500 лет у всех жителей Японии будет одна и та же фамилия — «Сато». Об этом пишет The Asahi Shimbun.

Причиной этого станет требование закона, согласно которому супружеская пара должна выбрать общую фамилию, которую чаще всего меняет жена.

На данный момент фамилия «Сато» является самой распространенной в Японии, встречаясь у 1,5% населения.

Прогнозы исследователей указывают на то, что при сохранении текущих тенденций к 2531 году «Сато» может стать фамилией для каждого жителя страны.

Эксперты считают, что отмена действующего закона об единой фамилии позволит отсрочить «сатомизацию» на 750 лет.