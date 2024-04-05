Стало известно о неочевидных последствиях высокого уровня сахара в крови

Эксперты из Каролинского института в Швеции в составе международного научного коллектива выяснили кое-что новое о последствиях высокого уровня сахара в крови. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокие уровни глюкозы и триглицеридов и низкие – липопротеинов высокой плотности в крови коррелируют с повышенной вероятностью развития депрессии, тревоги и стрессовых расстройств.

Во время своей работы специалисты измерили уровни глюкозы, триглицеридов (жиров, которые являются основным источником энергии для организма) и «хорошего холестерина» (липопротеинов высокой плотности) в крови 211 200 людей.

Сообщается, что после этого стартовал период наблюдения за испытуемыми, который длился более двадцати лет.

После этого ученые собрали информацию о психическом здоровье участников.

Сказано, что за данный период времени у 16 256 испытуемых были диагностированы депрессия, тревога или расстройства, связанные со стрессом.

Выяснилось, поведали исследоваетли, что низкий уровень «хорошего холестерина» в крови в совокупности с повышенной концентрацией триглицеридов и сахара коррелировал с повышенным риском развития этих психических патологий как у мужчин, так и у женщин.

Поясняется, что нарушения метаболической регуляции увеличивают вероятность развития распространенных психических расстройств.

Резюмируется, что требуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, могут ли более ранние вмешательства (например, диетические и медикаментозные) нейтрализовать такую взаимосвязь.

Ранее было названо питание для «бодрости ума».