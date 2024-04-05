В отдаленной перспективе Норвегия не исключает отправку своих войск в Украину, однако на данный момент определенных планов пока нет. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Европейской правде.

По его словам, в разговорах о потенциальной отправке западных войск в Украину на самом деле речь шла не о боевых подразделениях, что может стать поводом для прямой конфронтации с российскими вооруженными силами, а о поддержке, обучении, советниках и т.п.

«В настоящее время мы не планируем отправлять войска. Не думаю, чтобы подобные планы в своем большинстве вынашивали где-нибудь в других странах. Однако если посмотреть на все это с другой стороны, то в какой-нибудь очень отдаленной перспективе, я так себе полагаю, нельзя в принципе подобное исключать», — отметил Эйде.

Он заявил, что НАТО хочет поддерживать Украину до достижения успеха с ее стороны при одновременном поражении России.

«Однако быть стороной непосредственного участия в войне намерения нет, потому что это может привести к мировой войне, которую вряд ли кто-нибудь захочет увидеть», — подчеркнул министр.

Напомним, в НАТО рассказали, зайдут ли их боевые подразделения в Украину.