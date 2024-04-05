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Новости > В Киеве дети отравились шоколадом с наркотическими веществами

В Киеве дети отравились шоколадом с наркотическими веществами

Агата Кловская
05.04.24 15:15
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В Киеве дети отравились шоколадом с наркотическими веществами

В Киеве за неделю трое детей попали в больницу из-за отравления наркотическими веществами, которые, как оказалось, содержались в шоколаде. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в Киевской городской детской клинической больнице № 1.

Сообщается, что 23 марта с проявлениями нарушения сознания, общим недомоганием и рвотой госпитализированы двое детей из одной семьи, младший ребенок даже попал в реанимацию.

В больнице утверждают, что причиной их состояния был каннабис. Выяснилось, что оба ребенка накануне употребляли полученный с гуманитарной помощью шоколад, не имевший маркировки.

А 26 марта в больницу привезли ребенка в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями, рвотой, расширенными зрачками, пониженным мышечным тонусом.

Накануне ребенок употреблял шоколад, подаренный отцу. Шоколад содержал псилоцибицин.

Добавим, что псилоцибицин — это галлюциногенное химическое вещество, содержащееся в некоторых грибах, которые в народе иногда называют «волшебными».

«Изучите состав продуктов, которые вы даете детям!» — призывают медики.

Напомним, в Ровенской области дети массово отравились конфетами с рынка.

Тэги: Киев, отравление, шоколад, дети

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