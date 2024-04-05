Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине

Союзники по НАТО могут предоставить Украине больше помощи для деоккупации территорий. В противном случае ситуация в стране может стать еще более опасной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы наблюдаем натиск российских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины», — сказал чиновник.

По его словам, есть два сценария развития событий. Первый — союзники по НАТО могут предоставить свою помощь Украине и украинская армия сможет вернуть себе больше территории.

«С другой стороны — этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной», — добавил генсек.

Он уточнил, что для достижения долгосрочного мира в Украине нужно обеспечить мощные вооруженные силы страны. В НАТО уверены, что Украина может достичь новых успехов, поэтому нужно действовать энергично, чтобы оказать еще большую ей поддержку.

Напомним, в НАТО рассказали, зайдут ли их боевые подразделения в Украину.