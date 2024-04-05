Оккупанты лишили жителей ВОТ возможности снимать деньги с украинских карт

Оккупанты отрапортовали об очередном «громком деле»: лишили людей возможности снимать средства с украинских карт. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«ФСБ „раскрыла“ сеть по „незаконному“ обналичиванию гривны в российскую наличку. „Брали“ обменники показательно — с налетом, автоматами и лицом в пол. Хотя до этого „менялы“ работали открыто, на входе в помещение заглавными буквами написано, что здесь можно снять наличные деньги. Очередной передел рынка для оккупантов отзовется жителям ВОТ утратой возможности получать средства от Украины и помощь от родных», — говорится в сообщении Федорова.

Как отмечает глава ОВА, оккупанты еще раз подтвердили: они пришли на нашу землю разрушать и обогащаться, а судьба людей их не интересует.

Напомним, украинцам на оккупированных территориях грозит депортация.