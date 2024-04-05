В России губернатору продырявили живот на встрече с местными жителями

Губернатора Мурманской области РФ Андрея Чибиса пытались убить в городе Апатиты — у дома культуры ударили ножом в живот после встречи с гражданами. Об этом сообщают российские паблики и СМИ.

Сообщается, что вооруженный мужчина напал на чиновника около 22:20 по местному времени у ДК Строитель. Он выбежал из своей ToyotaCorolla, проскочил через охранников и ударил политика ножом в живот.

Полицейские и личная охрана Чибиса оперативно схватили нападающего. При задержании ему выстрелили в ногу.

Задержанный — 42-летний монтер из Апатитов Александр Б., в 2018 и 2022 годах привлекался к ответственности по нескольким административным статьям, а также был судим за «нанесение легкого вреда здоровью».

Как сообщает ТГ-канал Mash, на допросе Александр сказал, что решил убить Андрея Чибиса из-за личной неприязни.

Губернатор Чибис прооперирован, сообщается, что операция была успешной.

Напомним, умер экс-нардеп и экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.