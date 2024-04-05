В НАТО рассказали, зайдут ли их боевые подразделения в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, зайдут ли боевые подразделения Альянса в Украину. Заявление прозвучало в эфире Польского телевидения.

Чиновник был категоричен: «Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений в Украину».

По его словам, нужно усилить снабжение нашей страны вооружением.

Он отметил: «Союзники по НАТО направляют в Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны».

Ранее в Госдепе рассказали, солдаты каких западных стран могут зайти в Украину.