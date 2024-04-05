Трамп заявил, что Байден сидит на стимуляторах

Экс-президент США Дональд Трамп снова наехал на нынешнего главу государства Джо Байдена. Произошло это во время интервью популярному радиоведущему Хью Хьюитту.

Политик отметил: «Знаете, как они нашли белую субстанцию в Белом доме, которая оказалась кокаином. Не знаю, но, кажется, что-то там происходит, потому что я смотрел его выступление «О состоянии союза», и он был заряжен с самого начала, а к концу угас. Что-то происходит».

Бывший американский лидер считает, что Джо Байдена следует протестировать на наркотики.

Он сказал: «Не знаю, что он употребляет, но он был в экстазе. Очевидно, ему каким-то образом помогают, большую часть времени он выглядит так, будто сейчас заснет, а потом внезапно выходит и не очень хорошо выступает».

Ранее Трамп начал торговать Библией.