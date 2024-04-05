Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 900 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 5 апреля.

Сообщается, что погибли уже 445 900 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 033 танков, 13 459 боевых бронированных машин, 11 221 артиллерийская система, 1 029 РСЗО, 747 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 847 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 059 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 922 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 849 единиц специальной техники.

Ранее в Чехии назвали большую ошибку ЕС и НАТО относительно войны в Украине.