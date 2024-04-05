Американцы узнали кое-что новое о вреде жирной пищи

Эксперты из университета штата Огайо в США узнали нечто новое о вреде жирной пищи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление такой еды за несколько дней до хирургического вмешательства запускает в мозге воспалительный процесс и значительно снижает когнитивные способности у крыс.

Во время проведенного эксперимента старых и молодых грызунов разделили на две группы.

Сообщается, ч то первая группа в течение трех дней соблюдала диету с высоким содержанием жиров, а вторая выступала в качестве контрольной и придерживалась обычного рациона. По истечении периода диетического вмешательства грызунам из первой группы провели операцию, относящуюся к типу экспериментальной абдоминальной хирургии.

В то же время, как информируется, крыс из второй группы ввели в состояние наркоза.

В итоге оказалось, что употребление жирной пищи в течение тех дней до хирургического вмешательства стало причиной значительного снижения когнитивных способностей у грызунов.

Американцы установили, что расстройство долговременной и контекстуальной памяти было связано с запуском в мозге грызунов воспалительного процесса в послеоперационный период.

Сказано, что операции сами по себе подвергают организм сильному стрессу.

Резюмируется, что в сочетании с неправильным питанием такие вмешательства стимулируют активность рецептора иммунной системы под названием TLR4, который и оказывает воспалительное действие.

Ранее американцы озвучили диету для психического здоровья.