Немцы узнали о щекотке кое-что пикантное

Эксперты из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии выяснили кое-что интересное о щекотке. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что существует механизм, благодаря которому люди могут испытывать сексуальное возбуждение от щекотки.

Во время своей работы немцы проанализировали данные о сексуальной активности 719 здоровых людей с книсмолагнией, то есть способностью испытывать возбуждение от щекотки.

Кроме этого ученые собрали информацию о том, какие конкретные «методы щекотки» и ее интенсивность приносили испытуемым сексуальное удовлетворение.

В результате выяснилось, что среди всех добровольцев щекотка ассоциировалась с сексуальным возбуждением у большинства участников.

Кроме этого, как указывается, практически половина людей заявила о способности получения сексуального удовлетворения без такой стимуляции.

Также, уточняется, что четверть респондентов, с другой стороны, отметили, что могут испытывать оргазм исключительно благодаря щекотке.

Оказалось, что на формирование книсмолагнии (возбуждения от щекотки) может влиять контент, транслируемый средствами массовой информации.

Во время исследования людей поведали о том, что просмотр мультфильмов, в которых фигурировала щекотка, способствовал развитию у них интереса к ней.

Резюмируется, что, скорее всего, это связано с возникновением бессознательных ассоциаций щекотки с безопасностью и положительными впечатлениями.

Ранее ученые узнали кое-что новое о влиянии порно.