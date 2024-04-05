Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Немцы узнали о щекотке кое-что пикантное

Немцы узнали о щекотке кое-что пикантное

Агата Кловская
05.04.24 03:36
82
Немцы узнали о щекотке кое-что пикантное

Эксперты из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии выяснили кое-что интересное о щекотке. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что существует механизм, благодаря которому люди могут испытывать сексуальное возбуждение от щекотки.

Во время своей работы немцы проанализировали данные о сексуальной активности 719 здоровых людей с книсмолагнией, то есть способностью испытывать возбуждение от щекотки.

Кроме этого ученые собрали информацию о том, какие конкретные «методы щекотки» и ее интенсивность приносили испытуемым сексуальное удовлетворение.

В результате выяснилось, что среди всех добровольцев щекотка ассоциировалась с сексуальным возбуждением у большинства участников.

Кроме этого, как указывается, практически половина людей заявила о способности получения сексуального удовлетворения без такой стимуляции.

Также, уточняется, что четверть респондентов, с другой стороны, отметили, что могут испытывать оргазм исключительно благодаря щекотке.

Оказалось, что на формирование книсмолагнии (возбуждения от щекотки) может влиять контент, транслируемый средствами массовой информации.

Во время исследования людей поведали о том, что просмотр мультфильмов, в которых фигурировала щекотка, способствовал развитию у них интереса к ней.

Резюмируется, что, скорее всего, это связано с возникновением бессознательных ассоциаций щекотки с безопасностью и положительными впечатлениями.

Ранее ученые узнали кое-что новое о влиянии порно.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.04.24 02:30

Названо питание для «бодрости ума»

05.04.24 01:15

Ученые рассказали, куда ушли первые люди из Африки

05.04.24 00:04

Стало известно, как выросла продолжительность жизни в мире за последнюю треть столетия

04.04.24 22:48

Игорь Кушнир: богатенький «буратино» из Киевгорстроя, его жена и дети ведут шикарную жизнь и бизнес с пророссийскими бизнесменами, - СМИ

04.04.24 16:50

В Чехии назвали большую ошибку ЕС и НАТО относительно войны в Украине

04.04.24 16:16

В СБУ высказались о возможности блокировки Telegram-каналов

04.04.24 16:09

Что готовит небесная канцелярия украинцам: прогноз синоптиков на ближайшие дни

04.04.24 15:41

Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы

04.04.24 15:23

Китай сделал очередное заявление о войне в Украине

04.04.24 15:41

Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы

04.04.24 14:38

В Кремле увидели «прямую конфронтацию» с НАТО

04.04.24 12:26

В ВСУ прокомментировали вероятность атак из Беларуси

04.04.24 11:21

Голосование в Конгрессе США по помощи Украине могут снова отложить на несколько недель, — Bloomberg

04.04.24 11:05

Элеонора Шкода: подельница «теневиков» из «батальона Монако», вместо ареста, пошла на повышение, - СМИ

04.04.24 10:29

Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы

04.04.24 08:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 040 солдат

03.04.24 14:47

НАТО предлагает фонд для поддержки Украины в $100 млрд, — СМИ

03.04.24 12:45

Зеленский подписал закон о е-кабинете военнообязанного

03.04.24 11:46

Украина уничтожит Крымский мост в первой половине 2024 года, — The Guardian

29.03.24 12:48

Спецслужбы предупредили об угрозе терактов на церемонии открытия Олимпиады в Париже

01.04.24 02:13

Стало известно, часто ли люди заражают животные

01.04.24 04:27

Японцы поведали о небывалой пользе травяных чаев

29.03.24 09:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 440 790 солдат

02.04.24 03:46

Стало известно, сколько должны весить люди в разном возрасте

30.03.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 441 520 солдат

02.04.24 05:01

Американцы развенчали популярный миф о яйцах

01.04.24 05:47

Биологи узнали о птицах нечто любопытное

01.04.24 03:21

Французы узнали о женщинах кое-что удивительное

29.03.24 16:27

WhatsApp устроит «чистку» несогласных пользователей

Фото и Видео
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ
Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ
Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы
Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы
В Киеве заметили массовое нашествие змей
В Киеве заметили массовое нашествие змей
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
В Токио с запозданием начала цвести сакура
В Токио с запозданием начала цвести сакура
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
В США собака спасла своего хозяина… от бомбы
В США собака спасла своего хозяина… от бомбы
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.