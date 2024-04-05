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Новости > Ученые рассказали, куда ушли первые люди из Африки

Ученые рассказали, куда ушли первые люди из Африки

Агата Кловская
05.04.24 01:15
130
Ученые рассказали, куда ушли первые люди из Африки

Международная группа экспертов, в которую входили специалисты из Италии, Германии и Австралии, выяснили кое-что новое о первых людях. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что после своего ухода из Африки, который случился семьдесят тысяч лет назад, и до прихода в Евразию двадцать пять тысяч лет назад, они обитали на Персидском плато.

Говорится, что ископаемые свидетельства ранних миграций человека доказывают, что Homo sapiens покинули Африку двести десять тысяч лет назад, но вот генетические данные демонстрируют, что большая волна миграции около семидесяти тысяч лет была самой успешной.

Ученые поведали, что шестьдесят – сорок пять тысяч лет назад в Евразии люди практически не встречались, о чем свидетельствует малое количество их ископаемых останков в данном периоде.

Уточняется, что, используя климатические модели и генетические данные, исследователи выявили, что Персидское плато было наиболее подходящим местом для проживания человека в это время.

Стоит пояснить, что Персидское плато включает в себя большую часть современного Ирана, а также Персидский залив и Месопотамию.

Добавляется, что предки всех современных неафриканцев жили там между семьдесят – сорок пять тысяч лет назад.

Кроме этого, как стало известно, на Персидском плато находятся известные места окаменелостей неандертальцев, даты которых совпадают с присутствием Homo sapiens.

Впрочем, не исключено, что два вида могли намеренно избегать контактов друг с другом.

Резюмируется, что поселившиеся на Персидском плато охотники-собиратели, скорее всего, обменивались важной информацией и перенимали друг у друга различные новшества в культуре и технологиях, включая наскальные рисунки и метательное оружие.

Ранее на дне Черного моря археологи обнаружили артефакты, которым 2400 лет.

Тэги: ученые, мир, история, наука

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