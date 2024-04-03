Блинкен назвал условия для участия Путина во встрече представителей G20

Глава правящего режима РФ Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров G20, «если будет консенсус среди всех членов» и «если это будет полезно». Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию.

«В нынешней ситуации трудно представить, чем это может быть полезным и как может быть достигнут консенсус среди всех участников», — в то же время признал американский чиновник.

Он также ответил на вопрос о возможном рукопожатии Путина и президента США Джо Байдена. По его словам, идея никогда не заключалась в исключении России или главы Кремля Владимира Путина из G20.

«Именно политика России и Путина запускают то, что происходит с точки зрения отношений России с „Большой двадцаткой“ или с „Большой семеркой“, со всем миром. Поэтому, если политика изменится, мы ничего не исключаем. Проблема в том, что сейчас у нас нет никаких доказательств того, что политика меняется», — объяснил Блинкен.

Он также выразил надежду, что наступит день, когда отношения между нашими странами и Россией будут сильно отличаться от нынешних.

«К сожалению, это не так, и это не так из-за политики Путина. Россия не является изгоем, и для нас важны не столько отдельные личности, сколько политика, которую проводит страна», — добавил госсекретарь США.

Напомним, Бразилия готовит визит Путина на саммит G20.