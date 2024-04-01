В поиске Google появилась любопытная финансовая функция

Интересная функция появилась в поиске Google. Об этом, ссылаясь на заявление вице-президента компании по разработкам Раджана Пателя, сообщает портал 9to5Google.
Там поведали о том, что в поисковую систему была добавлена возможность индексации криптокошельков с Bitcoin и Ethereum.
Информируется о том, что для обнаружения кошелька в Google в поисковую строку нужно вбить его адрес, после чего в выдаче будет отображен баланс кошелька, а также дата последней транзакции.
Сказано, что поиск поддерживает форматы транзакций P2PKH, P2SH и Bech32.
Отмечается, что поддержка расширенных адресов открытых ключей, вероятно, появится позже.
Уточняется, что в случае с Ethereum поиск поддерживается в пяти новых сетях EVM: Arbitrum, Avalanche, Fantom, Optimism и Polygon.
В компании говорят: «Вы можете искать любой из адресов вашего кошелька в биткойнах и пяти новых сетях EVM».
Указывается, что все транзакции открытых криптовалют являются общедоступными в распределенном реестре, поэтому знание адреса не раскрывает владельца кошелька.
Подчеркивается, что закрытый ключ следует хранить втайне.
Резюмируется, что новые функции являются расширениями для сервисов по отображению курсов криптовалют и стоимости акций.
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