В поиске Google появилась любопытная финансовая функция

Интересная функция появилась в поиске Google. Об этом, ссылаясь на заявление вице-президента компании по разработкам Раджана Пателя, сообщает портал 9to5Google.

Там поведали о том, что в поисковую систему была добавлена возможность индексации криптокошельков с Bitcoin и Ethereum.

Информируется о том, что для обнаружения кошелька в Google в поисковую строку нужно вбить его адрес, после чего в выдаче будет отображен баланс кошелька, а также дата последней транзакции.

Сказано, что поиск поддерживает форматы транзакций P2PKH, P2SH и Bech32.

Отмечается, что поддержка расширенных адресов открытых ключей, вероятно, появится позже.

Уточняется, что в случае с Ethereum поиск поддерживается в пяти новых сетях EVM: Arbitrum, Avalanche, Fantom, Optimism и Polygon.

В компании говорят: «Вы можете искать любой из адресов вашего кошелька в биткойнах и пяти новых сетях EVM».

Указывается, что все транзакции открытых криптовалют являются общедоступными в распределенном реестре, поэтому знание адреса не раскрывает владельца кошелька.

Подчеркивается, что закрытый ключ следует хранить втайне.

Резюмируется, что новые функции являются расширениями для сервисов по отображению курсов криптовалют и стоимости акций.

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