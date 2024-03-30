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Новости > Власти Эстонии высказались о проблемах ВСУ

Власти Эстонии высказались о проблемах ВСУ

Александр Панько
30.03.24 13:59
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Власти Эстонии высказались о проблемах ВСУ

Власти Эстонии говорят о существующих у ВСУ проблемах. Сделано несколько заявлений, которые цитирует издание ERR.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала: «Я немного встревожена. Из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Я сейчас читаю меморандумы, в которых украинские солдаты с передовой говорят, что из-за этого не могут даже вывозить раненых».

В свою очередь, министр обороны страны Ханно Певкур уверяет, что у Европы не хватает денег на закупку снарядов для Укарины, а перед отправкой на фронт их следует проверить, из-за чего, по его словам, они попадут на фронт в лучшем случае к концу этого года.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 441 520 солдат.

Тэги: Эстония, мир, политика, война, ВСУ

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