Стало известно о пикантном вреде антидепрессантов

Фармацевты из США рассказали о вреде антидепрессантов. Появились данные их отчета.

Американцы в ходе своей работы изучила взаимосвязь между приемом антидепрессантов и возникновением сексуальных расстройств у людей, никогда ранее не сталкивавшихся с такими проблемами.

Поясняется, что антидепрессанты действуют, изменяя баланс нейротрансмиттеров в мозге — химических веществ, которые участвуют в регулировании настроения и эмоций.

Уточняется, что есть несколько типов антидепрессантов, включая селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, трициклические антидепрессанты и ингибиторы моноаминоксидазы.

Подчеркивается, что каждый из них имеет разный механизм действия, но отдельные антидепрессанты также вызывают разные побочные эффекты.

Информируется, что одним из самых частых побочных эффектов антидепрессантов, о которых говорят те, кто их принимает, является сексуальная дисфункция, возникающая во время лечения.

Такое состояние может отрицательно повлиять на качество жизни пациента и усугубить социальные проблемы.

Всего в проведенном опросе приняли участие девять сотен человек в возрасте от 18 до 64 лет с большим депрессивным расстройством.

Сообщается, что, в зависимости от приема антидепрессантов за последний год, добровольцев разделили на продолжающих прием антидепрессантов (62%), сменивших типа препарата (33%) и прекративших прием антидепрессантов (5%).

Указывается, что сразу 56% людей признались в том, что не испытывали сексуальных проблем до того, как им поставили диагноз депрессии. Из них 19% рассказали о возникновении сексуальных проблем после начала лечения.

Выяснилось, что данный процент был одинаковым среди продолжающих лечение и сменивших тип лекарства.

Все добровольцы приписывали возникшие у них сексуальные проблемы по крайней мере одному из антидепрессантов, которые они принимали.

Резюмируется, что появление сексуальной дисфункции из-за антидепрессантов может побудить человека прервать медикаментозное лечение депрессии.

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