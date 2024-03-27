В одной из областей Украины продлили время работы кафе, но есть условие

В Черкасской области продлили работу кафе, назвав главное условие. При этом при изменении ситуации решение могут пересмотреть. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

«Изменения в общем режиме работы заведений общепита и досуга в Черкасской области. Учитывая обращение от предпринимателей и посоветовавшись с правоохранителями, продолжаем его до 23.00», — рассказал он.

Глава ОВА отметил, что обязательное условие — соблюдение правил безопасности и надлежащего реагирования на угрозы

«В случае изменения оперативной ситуации в области — это решение может быть пересмотрено», — констатировал Табурец.

Он также напомнил, что комендантский час в Черкасской области действует ежедневно с 00:00 до 4:00.

Напомним, в Запорожье сократили комендантский час.