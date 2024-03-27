WhatsApp обновили: какие функции добавили

Корпорация Meta обновила мессенджер WhatsApp для iOS. О новых функциях пишет портал WABetaInfo.

Сообщается о том, что основным нововведением стала функция перемотки в видеосообщениях и видеофайлах. Поясняется, что для этого видео нужно открыть видео во встроенном плеере и дважды клацнуть по правому или левому краю экрана в зависимости от необходимого направления перемотки.

Еще одной новой функцией стала возможность мгновенной записи и отправки видеосообщений. Она доступна в чатах при долгом нажатии на иконку в виде камеры в правом нижнем углу экрана.

Уточняется, что для получения доступа к данным нововведениям пользователи iPhone должны скачать из App Store последнюю версию WhatsApp с номером 24.6.77.

Информируется, что хоть эта версия является стабильной, она еще не стала доступна абсолютно всем пользователям.

Резюмируется: «Если у вас нет ни одной из этих функций, учтите, что некоторые учетные записи могут получить их в ближайшие недели, как указано в официальном журнале изменений».

Ранее WhatsApp начал внедрять еще одну полезную функцию.