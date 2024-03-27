Вучич сделал загадочное заявление, которое напугало сербов

Президент Сербии Александр Вучич сделал загадочное заявление. Он опубликовал его у себя в Instagram.

Так, политик написал: «Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов».

Глава государства добавил: «Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело».

Александр Вучич не стал объяснять, что имеет в виду.

Его заявление вызвало шквал комментариев в социальных сетях.

Ранее президент Сербии предрек, что западные военные таки будут в Украине.