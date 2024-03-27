Сийярто заявил о риске начала Третьей мировой войны

Слова некоторых западных политиков о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины подталкивают мир к Третьей мировой войне. Об этом во вторник, 26 марта, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

«В такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение. Поэтому, когда речь идет о возможности введения войск в Украину от имени некоторых стран-членов НАТО, это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой. Ужасный риск начала Третьей мировой войны приближается», — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна будет призывать иностранных политиков воздерживаться от любых заявлений и действий, способных способствовать эскалации на территории Украины.

«Я думаю, что в Европе становится все больше и больше людей — и когда я говорю „люди“, я не ставлю знак равенства с политическими лидерами, — которые начинают рационально подходить к этой проблеме, и все больше и больше людей склонны выступать против действий, которые повышают риск эскалации», — добавил он.

Напомним, Путин угрожает третьей мировой войной из-за помощи Запада Украине.