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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 27 марта

Война в Украине: ситуация на фронтах на 27 марта

Агата Кловская
27.03.24 09:52
115
Война в Украине: ситуация на фронтах на 27 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 27 марта.

За минувшие сутки произошло 67 боевых столкновений.

Противник нанес 5 ракетных и 74 авиационных ударов, осуществил 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Прошлой ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БПЛА были уничтожены.

К сожалению, авиационным ударам подверглись населенные пункты Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Веселое, Курдюмовка, Часов Яр, Бердичи, Новопокровское, Новомихайловка, Никольское, Карловка, Уманское, Семеновка, Красногоровка, Александровка, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских военных на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ отбили 1 атаку врага россиян населенного пункта Ивановка Харьковской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении украинские войска отбили 13 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области, где противник при поддержке авиациипытался прорвать оборону ВСУ.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 7 атак россиян вблизи населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ было отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

Украинцам поведали, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где Россия при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Военные рассказали, что на Ореховском направлении противник при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции украинских военных в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Также на Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки Россия совершила 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

За прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 складу боеприпасов России.

Ранее мы писали, что Данилов уволен с должности секретаря СНБО.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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