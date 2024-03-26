Названо количество сбитых ракет РФ с начала полномасштабного вторжения

Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили более 2000 российских крылатых и баллистических ракет с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщило Минобороны в сети Х в понедельник, 25 марта.

«Это результат титанической работы украинской противовоздушной обороны. Тысячи жизней спасли современные системы ПВО, предоставленные нашими партнерами. Однако Украине по-прежнему необходимо больше систем ПВО, чтобы защитить наш народ от российского террора. Потому что гражданская инфраструктура остается основной целью российских ударов», — говорится в сообщении.

Напомним, Кулеба и Боррель обсудили поставки Patriot.